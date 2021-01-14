МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка "Северного потока 2" в водах Дании, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

"Фортуна" прибыла в Висмар в конце декабря, после двухнедельной укладки небольшого участка газопровода в водах Германии. В четверг около 11.00 по местному времени (13.00 мск) судно снова покинуло немецкий порт. Как сообщало Датское энергетическое агентство (DEA), работы по укладке "Северного потока 2" планируется возобновить в водах Дании 15 января.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Госдеп призвал остановить "Северный поток 2", пока не поздно

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.

Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.

Российские власти, несмотря на это выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.