МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Rystad Energy, независимая исследовательская и консалтинговая компания в области энергетики, проанализировала ситуацию на мировом рынке газа в прошлом году и дала прогноз развития отрасли до 2040 года.

ИТОГИ 2020 ГОДА

По оценке Rystad Energy, в 2020 году добыча природного газа в мире снизилась на 3,5% по сравнению с годом ранее — до 3,918 млрд куб. м. Причиной снижения добычи названа пандемия коронавируса.

Пандемия коронавируса стала причиной падения спроса и снижения добычу газа в Северной Америке. В этом регионе в прошлом году добыча сократилась на 47 млрд куб. м по сравнению с 2019 годом, составив 1,103 млрд куб. м. Новый газовый расклад. Саудитам больше не нужен российский СПГ

В отличие от рынка нефти, снижение спроса на газ в прошлом году не было обвальным — всего 2,5% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году потребление газа в мире снизилось до 3,840 млрд куб. м.

Спрос в Азии оставался на высоком уровне, но Европе он снизился на 7% или 40 млрд куб. м. В Африке потребление газа составило 26 млрд куб. м.

По мере строительства и ввода в эксплуатацию новых заводов мощности по производству СПГ в мире выросли на 5%, достигнув 464 млн т/г. Совокупная мощность СПГ-заводов в США увеличилась в 2020 году до 71 млн т/г — на 42% больше, чем годом ранее.

В прошлом году объем торговли СПГ в мире вырос на 3%, достигнув 363 млн т. Несмотря на пандемию коронавируса, потребление СПГ в Азии выросло на 4% в годовом исчислении благодаря растущему спросу со стороны Китая. Импорт в Европу оставался на высоком уровне в первой половине 2020 года, но затем существенно снизился. Избыток предложения газа на фоне падения спроса во время пандемии коронавируса привели к обвалу цен на газовом рынке Европы. В мае на TTF — основном европейском хабе (центре хранения и распределения газа) — цен на природный газ опустились ниже $35/тыс. куб. м. Газ в Европе стал настолько дешевым, что импортеры отказывались от партий американского СПГ, несмотря на штрафные санкции.

ПРОГНОЗ ДО 2040 ГОДА

Эксперты Rystad Energy прогнозируют рост мировой добычи природного газа на 24% к 2040 году по отношению к 2020 году — до 4,857 млрд куб. м. Опережающими темпами добыча будет расти в Северной Америке, а также в России и на Ближнем Востоке.

Ожидается, что мировой спрос на газ до 2040 года увеличится на 24% и достигнет 4,867 млрд куб. м в основном за счет роста потребления в азиатских странах.

Эксперты Rystad Energy полагают, что политика европейских стран, направленная на ужесточение экологических требований, а также использование возобновляемых источников энергии приведет к снижению потребления газа в Европе, начиная с 2024 года. К 2040 году потребление газа снизится на 43 млрд куб. м по сравнению с 2020 годом.

Спрос на газ в США также может снизиться в связи с новой политикой в области экологии, которую намерены проводить пришедшие к власти демократы. Ожидается, что соответствующие заявления будут сделаны в ближайшее время — после инаугурации Байдена. Бунт Европы. Как изменятся отношения США и ЕС при Байдене

С 2020 по 2040 год мировые мощности СПГ-заводов вырастут почти в два раза, на 91%, и достигнут 886 млн т/г, но производство СПГ за тот же период увеличится всего на 79% — до 672 млн т/г.

Таким образом, Rystad Energy прогнозирует образование избыточных мощностей по производству СПГ в мире. Можно предположить, что это будет связано с истощением ресурсной базы в некоторых странах, где были созданы производственные мощности во время СПГ-бума. Примером может служить Австралия, которая обладает самыми большими в мире мощностями по производству СПГ — 88 млн т/г, но ресурсная база, качество запасов, а также высокая себестоимость производства, не позволяют использовать их полностью. В прошлом году объем производства СПГ в Австралии составил 78 млн т.

Эксперты Rystad Energy прогнозируют увеличение мощности СПГ-заводов в Северной Америки до 203 млн т/г. Рост произойдет в основном за счет создания новых производственных мощностей в США. Такой прогноз не выглядит реалистичным в связи с кризисом, в который погружается сланцевая индустрия США.

Катар останется крупнейшим производителям и экспортером СПГ среди стран Ближнего Востока. В Африке самым крупным производителем СПГ станет Мозамбик, где обнаружены гигантские месторождения природного газа, запасы которых достигают 2 трлн куб. м.

Азия поглотит почти все дополнительные объемов СПГ, которые будут произведены до 2040 года. В азиатских странах СПГ все больше используется для генерации электроэнергии. Основным импортером СПГ станет Китай, но и другие страны — Индия, Пакистан, Бангладеш и Таиланд — также увеличат потребление этого вида энергоносителей. Прогнозируется снижение импорта СПГ в европейские страны в связи с поставками трубопроводного газа.

В Rystad Energy прогнозируют, что спрос на импортный СПГ в 2040 году достигнет 736 млн т — на 64 млн т больше, чем ожидаемый объем производства.

ДОЛЯ РОССИЙСКАЯ

Rystad Energy явно недооценивает роль России на мировом рынке СПГ.

В 2020 году производство СПГ в России превысило 30 млн т несмотря на турбулентность на рынке энергоносителей, вызванную пандемией коронавируса. Основное производство СПГ сосредоточено на двух комплексах: "Ямал СПГ" и "Пригородное" на юге Сахалина, проектная мощность которых составляет 16,5 млн т/г и 9,6 мл т/г соответственно. Оба завода сейчас производят СПГ в объемах, превышающих проектную мощность. Кроме того, в первом квартале этого года ожидается запуск дополнительной линии на заводе "Ямал СПГ" мощностью 940 тыс. т/г, где используется российская технология сжижения газа "Арктический каскад". ВМС США намерены начать патрулирование в российской Арктике

"Новатэк", который успешно реализовал проект "Ямал СПГ", приступил в рамках проекта "Арктик СПГ — 2" к строительству второго завода мощностью 19,8 млн т/г на полуострове Гыдан. Планы компании предусматривают рост производства СПГ до 57 млн т/год к 2030 году. В 2019 году сообщалось, что "Новатэк" может пересмотреть планы с целью увеличения производства СПГ до 70 млн т/г, но к настоящему моменту пересмотр не состоялся.

Помимо арктического региона, Россия располагает возможностями для наращивания производства СПГ на Дальнем Востоке и на северо-западе европейской части страны. Но основную роль в увеличении производства СПГ отводят Арктике.

Энергетическая стратегия России на период до 2035 г., утвержденная правительством в июне 2020 г, предусматривает рост производства СПГ в стране до 46-65 млн т/г в 2024 г и до 80-140 млн т/год — в 2035 г.