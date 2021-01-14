МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Доля "Газпрома" на рынке газа Европы в 2020 году составила около 33%, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на Гайдаровском форуме. Мир столкнется с очередным "газовым бумом"

"К концу года цены по нашим контрактам оказались чуть ниже, чем спотовые котировки на европейских хабах, что дополнительно стимулировало наш экспорт", — сказала Бурмистрова.

"Уже с третьего квартала объемы нашего экспорта достигли, а в отдельных случаях и превысили докризисные показатели. Мы успешно выполнили все обязательства перед импортерами и сохранили рыночную долю на уровне около 33%", — сказала она.

Всего в страны Европы и Турцию "Газпром" в 2020 году поставил около 175 миллиардов кубометров газа, что является достойным результатом с учетом непростых условий на рынке, подчеркнула Бурмистрова.

По ее словам, нестабильность мировых газовых рынков выявила сильные стороны классических долгосрочных контрактов "Газпрома". Цены по ним более устойчивы и предсказуемы, так как компания использует различные формы индексации. А в случае привязки к хабам используются, в том числе, контракты с длительными периодами поставок, которые менее подвержены сиюминутным колебаниям рынка.

Доля "Газпрома" на европейском рынке газа в 2019 году составила 36%.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.