МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Минэнерго РФ прогнозирует, что розничные цены на топливо в России будут расти в 2021 году равномерно в течение года, при этом рост не должен превысить ожидаемую инфляцию. Новак рассказал о будущем газовой энергетики

"Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции", — сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что в рамках работы оперативного штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов Минэнерго совместно с ФАС и профессиональными участниками рынка продолжается еженедельный мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт с целью полного удовлетворения спроса на топливо на российских АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке.