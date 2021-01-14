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2021
https://1prime.ru/energy/20210114/832810689.html
Минэнерго дал прогноз по росту цен на топливо в 2021 году
Энергетика
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Минэнерго РФ прогнозирует, что розничные цены на топливо в России будут расти в 2021 году равномерно в течение года, при этом рост не должен превысить ожидаемую инфляцию... ПРАЙМ, 14.01.2021
минэнерго рф, топливо, бензин, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Минэнерго РФ прогнозирует, что розничные цены на топливо в России будут расти в 2021 году равномерно в течение года, при этом рост не должен превысить ожидаемую инфляцию.
"Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции", — сообщила пресс-служба министерства.
Отмечается, что в рамках работы оперативного штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов Минэнерго совместно с ФАС и профессиональными участниками рынка продолжается еженедельный мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт с целью полного удовлетворения спроса на топливо на российских АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке.