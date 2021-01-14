МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады должны настаивать на переговорах по газу кабмина Украины с Москвой, чтобы заключить контракты и таким образом снизить тарифы в стране, заявил член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко. Транзит российского газа через Украину упал почти на 40% в 2020 году

С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в стране уже вторую неделю тысячи людей выходят на протестные акции, требуя снизить тарифы.

"Или мы делаем рынок открытым и честным, или мы делаем государственное урегулирование, едем в Москву и подписываем контракты напрямую. Тогда точно газ будет на 30% дешевле… Сейчас нужно, чтобы все депутаты стояли на том, чтобы еще ниже была цена, и посылали представителей кабмина на переговоры в Москву. Пусть заключают контракты", — заявил Шевченко в четверг в эфире телеканала "Наш".

Ранее парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно предлагала официальному Киеву реальный механизм снижения тарифов для населения — прямые поставки российского газа на Украину. Более того, председатель политсовета партии Виктор Медведчук и сопредседатель Юрий Бойко в марте 2019 года были на встрече с Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда пост премьер-министра РФ, и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которой заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%. Однако Киев не предпринимает никаких действий, чтобы утвердить этот механизм.