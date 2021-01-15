МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Трубоукладчик "Фортуна", который по планам оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG должен в пятницу начать укладку недостроенного участка газопровода в водах Дании, остановился недалеко от немецкого порта Росток, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

Судно в понедельник днем вышло из порта Висмар и направилось на восток, в направлении незавершенного участка "Северного потока 2". Ночью трубоукладчик указал новый пункт назначения — немецкий порт Росток, и встал на якорь, немного не дойдя до него.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Госдеп призвал остановить "Северный поток 2", пока не поздно

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.

Вместе с тем, 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.

Российские власти, несмотря на это, выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.