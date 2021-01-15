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2021
https://1prime.ru/energy/20210115/832814369.html
Германия продлила разрешение на трубоукладочные работы для Nord Stream 2
Энергетика
Новости
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Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2", сообщает ведомство в... ПРАЙМ, 15.01.2021
россия, северный поток 2, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2", сообщает ведомство в пресс-релизе.
"Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии на участке в примерно 16,5 и 13,9 километров во временном промежутке между концом сентября и концом мая", — говорится в документе.