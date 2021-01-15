МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2", сообщает ведомство в пресс-релизе. Трубоукладчик "Северного поток - 2" остановился в районе порта Росток

"Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии на участке в примерно 16,5 и 13,9 километров во временном промежутке между концом сентября и концом мая", — говорится в документе.