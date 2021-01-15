МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Компания-оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 сообщила, что определит, когда продолжать строительство газопровода, в конце января — начале февраля. Эксперт рассказал, что может задержать стройку "Северного потока 2"

"Мы получили от датского энергетического агентства разрешение начать работы с пятницы (15 января — ред.). Но это не значит, что мы в пятницу возобновим прокладку труб", — сказал представитель Nord Stream 2 немецкому изданию Handelsblatt.

"Вероятно, мы сможем более точно определить, когда мы начнем прокладывать трубы, только в конце января — начале февраля", — отметили в компании.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.