МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает, что необходимо приостановить действие санкций против "Северного потока 2", при этом европейцы должны в ответ на время остановить строительство.

"Европейцы должны бы приостановить строительство "Северного потока 2", а американцы приостановить (действие) санкций", — заявил Бёрнс изданию Handelsblatt.

По мнению Бёрнса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта. СМИ: ещё одна компания вышла из проекта "Северный поток 2" из-за санкций

"Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами", — приводит издание его слова.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.