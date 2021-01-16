МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. России следует продолжать строительство газопровода "Северный поток — 2", не поддаваясь на всевозможные провокации, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, считает, что необходимо приостановить действие санкций против "Северного потока 2", при этом европейцы должны в ответ на время остановить строительство. По мнению Бёрнса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.

"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток-2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — отметил Абрамов.

Он также подчеркнул, что все вопросы "следует решать по мере их поступления".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.