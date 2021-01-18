МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в ноябре упал в 2,2 раза в годовом выражении — до 942 миллионов кВт.ч, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт нефти из России в ноябре вырос на 9,5%

По сравнению с октябрем экспорт в ноябре снизился на 11,4%.

В январе-ноябре экспорт уменьшился на 42% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 10,66 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-ноябре упали вдвое – до 426,9 миллиона долларов. При этом в ноябре этот показатель вырос на 12,7% по сравнению с октябрем — до 44,3 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в РФ за январь-ноябрь сократился на 18%, до 1,215 миллиарда кВт.ч в натуральном выражении, а в денежном — на 31,1%, до 20,6 миллиона долларов.

При этом в ноябре импорт электроэнергии в физическом выражении по сравнению с октябрем вырос на 11,3% и составил 131,4 миллиона кВт.ч. В денежном выражении в ноябре импорт составил 1,7 миллиона долларов, снизившись на 8,4% по отношению к октябрю.