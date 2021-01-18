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Путин поручил оценить возможности увеличения инвестиций в нефтегазохимию
Энергетика
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ),... ПРАЙМ, 18.01.2021
нефтегазохимия, рфпи, фнб, новости, госпроекты, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов нефтегазохимии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок – 31 мая 2021 года", — говорится в документе.
В декабре глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе совещания с Путиным, посвящённого развитию нефтегазохимической отрасли, попросил поручить фонду и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты фонда в ФНБ в нефтехимические проекты. Это механизм инвестиций в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность для фонда, пояснил он.