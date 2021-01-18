МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов нефтегазохимии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Доходы России от продажи нефти рухнули

"Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок – 31 мая 2021 года", — говорится в документе.

В декабре глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе совещания с Путиным, посвящённого развитию нефтегазохимической отрасли, попросил поручить фонду и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты фонда в ФНБ в нефтехимические проекты. Это механизм инвестиций в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность для фонда, пояснил он.