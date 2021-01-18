МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора продлить строительство трубопровода "Северный поток 2", сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk. В Берлине сочли неуместной идею советника Байдена по "Северному потоку 2"

В пятницу Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2".

"От организаций Deutsche Umwelthilfe и Nabu поступили соответствующие электронные письма, сообщили в Федеральном ведомстве морского судоходства и гидрографии в понедельник. Таким образом разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы", — передает NDR.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Читайте также:

Ранее СМИ сообщали, что "Северный поток 2" теряет страховку из-за санкций США