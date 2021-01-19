2021-01-19T09:43:17+03:00
2021-01-19T09:43:17+03:00
2021-01-19T09:43:17+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210119/832836988.html
Белоруссия поставила Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Белоруссия по запросу Украины на фоне морозов поставила в украинскую энергосистему 3,1 миллиона кВтч электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи, сообщила во... ПРАЙМ, 19.01.2021
электроэнергия, украина, белоруссия, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83283/69/832836966.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/69/832836966.jpg
https://1prime.ru/images/83283/69/832836965.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/69/832836965.jpg
https://1prime.ru/images/83283/69/832836953.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/69/832836953.jpg
https://1prime.ru/gas/20210118/832829032.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 19 янв — ПРАЙМ. Белоруссия по запросу Украины на фоне морозов поставила в украинскую энергосистему 3,1 миллиона кВтч электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи, сообщила во вторник пресс-служба белорусского министерства энергетики.
"В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи 18 января из Беларуси в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн. кВтч электроэнергии", — говорится в сообщении в telegram-канале министерства.
Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт.
"Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий", — поясняется в сообщении.