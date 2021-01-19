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Путин попросил Миллера рассказать о планах газификации России
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации... ПРАЙМ, 19.01.2021
газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России.
"Хотелось бы услышать ваши оценки того, как компания прошла этот год. Год сложный для энергетики в целом. Это первый вопрос. Второе — как идет прохождение зимнего максимума, а третий вопрос о газификации внутри страны", — сказал Путин в начале встречи, которая проходит в режиме видеоконференции.
"Знаю, что у компании планы большие в этом смысле, вопросы газификации все время находятся в центре вашего внимания, тем не менее, в какой-то момент темпы снизились. Вопросов на этот счет у граждан очень много и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России", — добавил президент.