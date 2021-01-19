МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России.

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"Знаю, что у компании планы большие в этом смысле, вопросы газификации все время находятся в центре вашего внимания, тем не менее, в какой-то момент темпы снизились. Вопросов на этот счет у граждан очень много и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России", — добавил президент.