МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Оператору "Северного потока 2" — компании Nord Stream 2 AG — известно о сообщениях относительно новых санкций США портив проекта, партнеры сохраняют заинтересованность в его завершении, заявили РИА Новости в компании. Экономист оценил эффект от санкций против "Северного потока - 2"

Представитель минэкономики ФРГ во вторник сообщил, что посольство США в Берлине в понедельник проинформировало правительство Германии о планах по введению санкций. В понедельник газета Handelsblatt писала, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2", и компании "КВТ-Рус", которой принадлежит судно.

"Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий", — сообщили в компании.

"Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы", — заявили в операторе.

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