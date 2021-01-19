МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока 2" — скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Данное предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома", телефонные звонки с инвесторами по которым компания проводит во вторник. СМИ: "Северный поток 2" теряет страховку из-за санкций США

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменениями политической ситуации в регионах, связанными с такими проектами, напряженными отношениями между странами и изменениями в позициях регулирующих органов в отношении различных аспектов проектов. В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта", — говорится в документе.

"Газпром" не впервые включил риск о приостановке или полной отмене проекта в меморандум выпуска еврооблигаций, поэтому вряд ли можно это трактовать как тревожный знак", — прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко.

"При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован", — добавила собеседница агентства.

Формальный характер заявлений "Газпрома" отметил и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. "В меморандуме к размещению бондов компании обязаны рассказать инвесторам обо всех возможных рисках. Ясно, что санкции и геополитика являются риском для проекта", — сказал он РИА Новости.

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