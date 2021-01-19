МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. "Северный поток" обложили со всех сторон – американцы расширяют санкции, европейские экологи просят приостановить строительство, дополнительные политические риски создаёт ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. "Газпром" уже высказался о возможной "приостановке или отмене проекта". Опрошенные "Прайм" эксперты не сомневаются в том, что проект все-таки достроят, но его ввод в эксплуатацию под большим вопросом. В Кремле назвали грубым и незаконным давление США на "Северный поток 2"

С 19 января США планируют расширить санкции против газопровода на российское судно-трубоукладчик "Фортуна". Теперь владелец судна, российская компания "КВТ-Рус", может потерять доступ к финансовой системе США и рынку Северной Америки. Власти ФРГ с сожалением отнеслись к решению США и назвали применение экстерриториальных санкций незаконным.

Впрочем, и в самой Германии хватает недовольных проектом. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU пытаются опротестовать разрешение BSH на строительство "Северного потока 2". Они считают, что прокладка трубопровода рядом с заповедником, где обитают птицы, причинит охраняемому месту значительный вред. Подача жалобы автоматически останавливает действие разрешения.

Дополнительные геополитические риски создает ситуация с Навальным. После задержания и ареста "берлинского пациента" по прилете в Россию из Германии представители Евросоюза и будущей администрации президента США Джо Байдена дали понять, что против России могут последовать новые санкции, если оппозиционер не будет освобожден.

"Газпром" уже поставил под сомнение реализацию проекта – политическое давление может "привести к приостановке или отмене проекта", сообщило агентство Reuters со ссылкой на проспект размещения еврооблигаций "Газпрома".

"Реализуя наших крупные международные проекты, такие как газопровод "Северный поток 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами", — говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций российского гиганта. Эксперт рассказал, что будет с "Северным потоком 2" при Байдене

По мнению экспертов, предупреждение "Газпрома" — скорее формальность, поскольку в меморандуме к размещению бондов компании обязаны рассказать инвесторам обо всех возможных рисках. Однако риски для проекта по-прежнему существуют.

РАССТАВИМ ТОЧКИ НАД …

С другой стороны, опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что в проект "Северного потока 2" вложено уже слишком много средств, поэтому его нельзя просто так взять и закрыть. К тому же трубопровод необходим Германии для отказа от угольной энергетики, а это значит, что он будет достроен.

Причина громких заявлений "Газпрома" по поводу приостановки проекта вряд ли связана с протестами немецких экологов. "Северный поток 1" проходит по такому же маршруту, что и вторая его ветка. Поэтому какие претензии могут быть у экологов? Все понимают, что они используют экологическую коннотацию в политике, что очень вредно для экологического движения, рассуждает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков.

К тому же подобную историю с экологами мы уже наблюдали в прошлом году и в Дании, и в Швеции. "Они появляются в последний момент и тормозят проект заявлениями о том, что он опасен для экологии. А когда дело доходит до разбирательства, адекватной аргументации своих заявлений они не предоставляют", — вспоминает Юшков.

"ГАЗПРОМ" НЕ НАПУГАТЬ

Расширение санкций американцев против проекта, в частности, на судно "Фортуна", которое в конце прошлого года занималось достройкой мелководного участка газопровода в территориальных водах Германии, тоже не испугает "Газпром", уверены эксперты.

"Российская сторона была готова к тому, что судна "Фортуна и "Академик Черский" попадут в черный список, иначе бы "Газпром" не возобновлял строительство", — считает Юшков.

Более того, в 2019 году, после того как главной подрядчик — швейцарская Allseas — отказался продолжать строительство "Северного потока 2" из-за введения запрета США на сотрудничество с "Газпромом", Штаты поясняли, что заперт касается только строительства на глубоководных участках. "Фортуна" же занималась прокладкой труб на мелководном участке, поясняет Юшков.

В ответ на действия Вашингтона Германия и Россия постепенно формируют механизмы, которые выведут прежних участников из-под удара рестрикций.

"Сейчас в ФРГ создаётся государственная структура, которая будет заниматься достройкой, а необходимые активы планируется передать непосредственно России в компании, которые не работают на международном рынке", — отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Разрешения на строительство в водах Дании и Германии есть, а это значит, что всё упирается лишь в участников строительства и их опасения по поводу санкций. Если же все необходимые суда и оборудование будут переданы непосредственно российской стороне, то газопровод будет достроен, считает он.

НА САНКЦИИ НЕ ТЯНЕТ

Ситуация с арестом Навального по приезде в Москву из Берлина, где он находился на лечение, может отразиться и на "Северном потоке 2", считают эксперты. По словам Юшкова, эта история может стать аргументом, почему Европа должна отказаться от российского газа и ввести санкции.

Однако европейцы также понимают, что этот проект им нужен больше, чем политические очки в глаза США. Если бы не так, то были бы санкции и за Крым, и за Донбасс. Навальный не умер, не сел в тюрьму, а всего лишь задержан на 30 суток – это не дотягивает до санкций. Алексей Навальный задержан по прилете в Россию

"В проект уже вложено слишком много средств, и он необходим Германии для отказа от угольной энергетики, а это значит, что он будет достроен", — считает Кочетков.

ЗАПУСТИТЬ НЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ

Но и возможный запуск проекта — еще не полный успех для "Газпрома". После того, как газопровод будут введен в эксплуатацию, встанет вопрос о том, как поделить мощности трубы с европейцами.

Весной 2020 года Европейский союз ввел поправки в Газовую директиву, или, по-другому, Третий энергетический пакет ЕС, которые распространяют ее действие на морские газопроводы. Правила, установленные данным документом, начинают действовать в 12 милях от берега Германии. Последний такой участок как раз касается российских газопроводов.

"Этот документ запрещает одному поставщику загружать больше 50% мощности трубы. И "Газпрому" придется опять выкручиваться и придумывать, как загрузить трубу на полную мощность", — заключил Юшков.