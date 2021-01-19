МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости новые санкции США по "Северному потоку 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет.

"Утром на конференц-колле отвечал на подобный вопрос", — сказал Песков, напомнив свои слова — Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.

Во вторник, 19 января, США ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".