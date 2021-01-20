МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока 2" не приведет к полному закрытию или блокировке украинской ГТС, однако объемы прокачки газа по ней будут значительно снижены, рассказал "Прайм" директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Байден хочет убедить партнеров отказаться от "Северного потока 2"

Ранее СМИ сообщили, что глава Минфина Украины Сергей Марченко посчитал убытки от запуска "Северного потока 2" для украинской экономики. По его словам, это грозит потерей ресурсов и рабочих мест — "всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год". По словам министра, "Киев утратит свои транзитные возможности, а инфраструктура будет простаивать".

По мнению Маринченко, скорее всего, ГТС Украины продолжит существовать, но в урезанном виде. "После запуска "Северного потока 2" реальный спрос на прокачку через Украину может снизиться с 50-70 миллиардов кубометров до 20-30 миллиардов кубометров, в зависимости от объёмов экспорта "Газпрома" в Европу", — отметил он.

Оценивая упоминавшиеся ранее варианты применения газовых трубопроводов для прокачки водорода или смеси водорода с природным газом, Маринченко предположил, что для этого, вероятно, лучше подойдёт Северный поток —1 и/или 2. Дело в том, что водород может вызвать коррозию, а украинская ГТС является довольно изношенной и требует модернизации.

Эксперт подчеркнул, что запуск "Северного потока 2" представляет собой базовый для Украины сценарий, именно поэтому Киев и настоял на подписании пятилетнего контракта с Газпромом в 2019 году, где были зафиксированы минимальные объёмы транзита.