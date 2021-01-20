БЕРЛИН, 20 янв — ПРАЙМ. Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановить строительство трубопровода "Северный поток 2" и ввести санкции против РФ из-за ареста российского блогера Алексея Навального, сообщает немецкое издание Speigel со ссылкой на проект резолюции. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

Резолюцию, которую планируется рассмотреть в четверг, готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых, уточняет издание. Другие санкции могут быть направлены против "физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального", а также ответственных за нападения на оппозицию, "российских олигархов", "членов ближнего круга президента (Владимира) Путина", а также "медиапропагандистов".

"После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект "Северный поток 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", — заявил Spiegel глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Остальные санкции, как и обычно, будут предусматривать заморозку активов в ЕС и запрет въезда в страны союза. "Европейский союз более не должен быть местом радушного приема для российских богатств с неясным происхождением", — приводит издание цитату и текста резолюции.

Голосование по нему должно пройти в четверг. В случае принятия такой резолюции санкции не будут введены автоматически, они могут быть приняты только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС. Правительство Германии подтвердило свою позицию по "Северному потоку 2"

Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что тема ареста Навального может быть поднята на видеоконференции глав стран ЕС в четверг, но детальное обсуждение ожидается 25 января главами МИД стран Евросоюза.

В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.