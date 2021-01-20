Европарламент хочет остановить "Северный поток 2" из-за Навального
БЕРЛИН, 20 янв — ПРАЙМ. Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановить строительство трубопровода "Северный поток 2" и ввести санкции против РФ из-за ареста российского блогера Алексея Навального, сообщает немецкое издание Speigel со ссылкой на проект резолюции.
Резолюцию, которую планируется рассмотреть в четверг, готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых, уточняет издание. Другие санкции могут быть направлены против "физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального", а также ответственных за нападения на оппозицию, "российских олигархов", "членов ближнего круга президента (Владимира) Путина", а также "медиапропагандистов".
"После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект "Северный поток 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", — заявил Spiegel глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.
Остальные санкции, как и обычно, будут предусматривать заморозку активов в ЕС и запрет въезда в страны союза. "Европейский союз более не должен быть местом радушного приема для российских богатств с неясным происхождением", — приводит издание цитату и текста резолюции.
Голосование по нему должно пройти в четверг. В случае принятия такой резолюции санкции не будут введены автоматически, они могут быть приняты только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС.
Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что тема ареста Навального может быть поднята на видеоконференции глав стран ЕС в четверг, но детальное обсуждение ожидается 25 января главами МИД стран Евросоюза.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://1prime.ru/energy/20210120/832855929.html