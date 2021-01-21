МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток 2", простояв более недели недалеко от Калининграда в четверг взяло курс на немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Меркель прокомментировала санкции против "Северного потока 2"

Трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря. В начале января "Черский" ненадолго подошел к недостроенному участку газопровода у датского острова Борнхольм, а затем снова вернулся в Россию. Теперь же он взял курс на немецкий Висмар, где до середины января стояло другое судно для "Северного потока 2" — "Фортуна", которое теперь находится под санкциями США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".