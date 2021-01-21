МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Возвращение США в Парижское соглашение по климату дает стимул инвестировать в экологичные технологии, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Эксперты рассказали, чего ждать от Байдена российской экономике

В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом. В первый день на посту президента Байден подписал ряд указов, включая возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, отмену ограничений на въезд в США представителей ряда мусульманских стран и прекращение строительства стены на границе с Мексикой.

"Подписанный сорок шестым президентом США указ о возвращении страны в Парижское соглашение по климату​ несет в себе опосредованный стимул к​ росту инвестиций в сохраняющие экологию технологии. Причем рост этих технологий будет спровоцирован указом Дзозефа Байдена​ как для американской экономики, так и для для ключевых мировых​ экономик, к числу которых относится и Россия", — сказал Чередниченко.

При этом, по словам эксперта, документ усиливает реструктуризацию экономики, спровоцированную пандемийными ограничениями. Ученые предсказали переломный момент в потеплении климата

"Приоритет развития переходит к разработке альтернативных источников энергии, развитию удаленных форматов ведения бизнеса и так далее. Инвесторам дан дополнительный сигнал о том, что рост маржинальности их вложений​ предполагается от инвестиций​ в новые "зеленые"​ разработки, которым указом Байдена​ дан​ "еще более зеленый" свет", — уточнил собеседник агентства.

Тем не менее, объемы производства из-за необходимости сокращать выбросы упасть не должны. ​"Речь не идет о снижении объемов производства, —​ мировая экономика просто не может себе это позволить после падения более, чем на 4% в 2020 году, — предполагается лишь изменение структуры выпуска в пользу продвижения нацеленной на сохранение климата​ составляющей, причем​ в самых разных​ проявлениях этого изменения", — заключил Чередниченко.