МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Резолюция Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода "Северный поток 2" никак не повлияет на ход завершения проекта с юридической точки зрения, поскольку речь идет о политической декларации, а не обязательном к исполнению странами-членами ЕС документе, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Если взять исключительно юридическую сторону, то никак это не повлияет, потому что в данном случае речь идет не о каком-то законе или бумаге, обязательной к исполнению органами власти Европейского союза и их стран, речь идет просто о политической декларации", — прокомментировал эксперт.

По мнению Симонова, полномочия Европарламента не позволяют принимать документы, которые по настоящему блокировали бы строительство "Северного потока 2". Он также отметил, что недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Северный поток 2" — это частный проект, и Евросоюз не может его остановить. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Эксперт отметил важность политического аспекта принятой резолюции и проиллюстрировал борьбу вокруг "Северного потока 2" слегка измененной цитатой Иосифа Сталина.

"Но в политическом аспекте декларация отражает, что, как говорил классик, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает — по мере приближения к завершению "Северного потока 2" борьба вокруг него обостряется, и в ход идут все аргументы наших оппонентов, и все карты на стол выкладываются. Давление на проект, а также на немецкие власти достигает максимального уровня", — заявил эксперт.

В четверг, 21 января, депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его арестом.

Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.