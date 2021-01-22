МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Попытка ускорить строительство газопровода "Северный поток 2" связана с близящимся формированием немецкого правительства, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Эксперт рассказал, остановит ли Европарламент "Северный поток 2"

"Меркель сохраняет поддержку "Северного потока 2",… как и ее преемник. Неизвестно, как себя поведет новый премьер, когда на него обрушится лавина требований Соединенных Штатов,… с этим связана и попытка форсировать строительство "Северного потока 2", то есть, сделать это до завершения формирования нового правительства", — ответил эксперт на вопрос о том, сможет ли потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Армин Лашет отстаивать национальные интересы Германии в завершении газового проекта.

По мнению Симонова, недавно прошедшие выборы главы Христианско-демократического союза (ХДС) достаточно оптимистичны для России — Армин Лашет воспринимается как чиновник, достаточно лояльный к проекту "Северный поток 2". Однако парламентские выборы в Германии еще впереди, и за власть борются и иные партии, взаимодействие которых с потенциальным канцлером может быть достаточно конфликтным.

"В бундестаге "зеленые" — единственные, кто отчаянно борется с "Северным потоком 2". И в правящей коалиции могут быть представители ХСС (ХДС-ХСС — ред.) и "зеленые". Итого, комбинация факторов — новый премьер, плюс новые партнеры в коалиции", — отметил эксперт. Байден хочет убедить партнеров отказаться от "Северного потока 2"

Как полагает Симонов, с технологической точки зрения форсировать строительство газопровода "Северный поток 2" не стоит, "лучше было бы дождаться весны".

Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок обвинила 20 января избранного главу ХДС Армина Лашета в симпатии к России. Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Наблюдатели отмечают, что Лашет выступает за последовательное развитие сотрудничества между РФ и Германией.