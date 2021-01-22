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В Монголии создана новая компания для проекта "Сила Сибири 2"
Энергетика
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Компания "Газопровод Союз Восток" для разработки технико-экономического обоснования по проекту "Сила Сибири 2" создана в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Газпрома"... ПРАЙМ, 22.01.2021
монголия, россия, сила сибири 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Компания "Газопровод Союз Восток" для разработки технико-экономического обоснования по проекту "Сила Сибири 2" создана в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что компания создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай.
"Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири – 2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении", — приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.