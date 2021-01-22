БЕРЛИН, 22 янв — ПРАЙМ. Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство трубопровода "Северный поток 2" из-за ареста Алексея Навального, заявил официальный представитель кабина ФРГ Штеффен Зайберт, напомнив, что канцлер Ангела Меркель уже высказалась на тему трубопровода накануне, раскритиковав санкции США против этого проекта, строительство которого она поддерживает.

Депутаты Европейского парламента в четверг а риняли резолюцию в связи с арестом Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель вчера высказалась по этой теме (будущее "Северного потока 2"), мне к этому нечего добавить. Решение Европарламента мы приняли к сведению", — заявил Зайберт на брифинге в пятницу. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Накануне Меркель на пресс-конференции заявила, что ее позиция по "Северному потоку 2" не изменилась. Также она вновь назвала неуместными санкции США против этого проекта, но выразила готовность вести с новой администрацией США переговоры по теме трубопровода.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".