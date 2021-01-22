МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом". Украина стоит на грани "тарифного майдана"

Авторы обращения попросили правительство помочь проследить за выполнением постановления Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятого 16 января 2021 года. В соответствии с документом, ГП "Гарантированный покупатель" должен направлять на погашение долгов перед ГП "НАЭК "Энергоатом" не менее половины средств, которые он получает от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства.

Сообщается, что речь идет о сумме не менее 180,5 миллиона долларов (из общего долга 849 миллионов долларов), благодаря чему "Энергоатом" сможет наконец "частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации". Это поможет им и своевременно выплатить заработную плату своим служащим, оплатить налоги и не останавливать производственную деятельность.

"Руководители всех предприятий отмечают: в атомно-промышленном комплексе сложилась критическая ситуация", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что еще в апреле Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы.