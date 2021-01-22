МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Экспорт газа по "Северному потоку" за прошлый год достиг 59,2 миллиарда кубометров — максимального уровня с начала эксплуатации, говорится в сообщении оператора трубопровода Nord Stream AG.

"В 2020 году по газопроводу "Северный поток" европейским потребителям поставлено 59,2 миллиарда кубометров природного газа. Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объём транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации", — сообщается в релизе.

Всего же на конец прошлого года общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 году составил около 382 миллиардов кубометров. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% — немецким Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON, еще по 9% — нидерландской N.V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.