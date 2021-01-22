МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в 2021 году почти в 5 раз увеличит финансирование строительства второго участка "Силы Сибири" от Чаяндинского до Ковыктинского месторождения — до 111,8 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. В Монголии создана новая компания для проекта "Сила Сибири 2"

В уже работающий участок "Силы Сибири" от Чаянды до Благовещенска (границы с Китаем) компания в текущем году вложит 79,8 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше показателя 2020 года.

Инвестиции в расширение газопровода "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" на текущий год вырастут на 38%, до 33,2 миллиарда рублей.

На объекты капитального строительства в сфере транспортировки газа "Газпром" планирует потратить 291,6 миллиарда рублей, на новые объекты — 271,3 миллиарда рублей.

Инвестиционная программа "Газпрома" на 2021 год утверждена в объеме 902,413 миллиарда рублей.

Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). По итогам 2020 года "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания планировала поставить в КНР до 10 миллиардов кубометров, в 2022 году — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубометров газа в год.