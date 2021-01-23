МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Уже несколько европейских компаний в текущем году вышли из проекта строительства газопровода "Северный поток 2", начало строительства датского участка временно отложено. Неужели США вместе с Украиной и Польшей добились своих целей и санкции против газопровода начали работать?

Мы так не считаем. Более того, так не считают даже сами разработчики санкций, иначе не включали бы их каждый год в оборонный бюджет — ведь строительство "Северного потока 2" из-за ограничительных мер хоть и замедлилось, но всё равно продолжается. По нашему мнению, события вокруг проекта могут развиваться по трём возможным сценариям, наступление каждого из которых окажет влияние на котировки акций "Газпрома".

Сразу отметим, что мы исключаем сценарий развития событий, при котором строительство газопровода "Северный поток 2" будет полностью прекращено, а для того, чтобы оно действительно прекратилось, нужно, чтобы произошло что-то ужасное, то есть куда более серьёзное, чем санкции, например, новая, более опасная, пандемия какого-либо вируса, или тяжелейшее стихийное бедствие, или даже война в Европе (на нашей хрупкой планете ничего нельзя исключать). Эксперт рассказал, остановит ли Европарламент "Северный поток 2"

Если отвлечься от апокалиптических гипотез, то наиболее негативный сценарий для "Северного потока 2", по нашему мнению, заключается в том, что газопровод хоть и будет построен, возможно, уже в этом году, но прокачка газа по нему будет отложена, возможно даже на годы. Полагаем, что такой сценарий может сработать, если администрация новоизбранного президента США Джо Байдена предложит некие экономические или политические выгоды новому правительству Германии, которое будет сформировано после выборов. Если такое произойдёт, то впоследствии за время возможного простоя «Северного потока-2» России придётся сохранять транзит газа через Украину, но транзитный контракт России с Украиной действует до 2025 года, так что даже в таком неблагоприятном случае у России не будет, по крайней мере, серьёзных проблем с поставками газа в Европу. В случае откладывания прокачки газа по построенному газопроводу на неопределённый срок возможен новый обвал акций газовой корпорации вплоть до 160 и даже до 150 рублей, так как это может стать сигналом рынку о том, что влияние "Газпрома" в Европе сильно уменьшилось.

Умеренный сценарий может заключаться в том, что ввод газопровода в эксплуатацию из-за санкций, с одной стороны, и попыток администрации Байдена подкупить или мягко надавить на власти стран, предприятия которых участвуют в "Северном потоке 2", с другой, произойдёт только в конце 2022 года или даже в 2023 году, и при этом к газопроводу будут допущены некие альтернативные поставщики газа. Но даже если события будут развиваться именно так, возможно, что немецкие компании, партнёры "Газпрома" в проекте по строительству "Северного потока 2", начнут покупать у России часть газа и далее перепродавать конечным потребителям в Европе. Гипотетически мы не исключаем вариант, что к пользованию трубой "Северного потока 2" могут допустить и польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG, чтобы учесть интересы Польши, которая потеряет доходы от прекращения транзита российского газа через свою территорию, но это маловероятно. Если такой сценарий окажется возможным, то мы не исключаем, что акции "Газпрома" будут двигаться к нашей целевой цене в 280 руб. за бумагу, но достижение этой цели будет возможно только ближе к 2023 году. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

А позитивный сценарий, с нашей точки зрения, заключается в том, что новые власти Германии будут сохранять, как и сейчас, твёрдую позицию в отношении необходимости достройки "Северного потока 2" и его скорейшего запуска в эксплуатацию. Тогда, если этот сценарий реализуется, газопровод будет запущен в эксплуатацию осенью или ближе к концу 2021 года, и все попытки США продавить не тушкой, так чучелом, свои интересы на газовом рынке Европы закончатся безрезультатно. В то же время вероятно, что транзит российского газа через Украину может сохраняться даже после 2025 года, и после начала работы "Северного потока 2" в целях нормализации политических отношений России и Украины. Такой сценарий мы рассматриваем как наиболее вероятный, и если он наступит, мы ожидаем к началу 2022 года или, возможно, даже в этом году увидеть по акциям "Газпрома" нашу целевую цену в 280 рублей.