МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может быть задействовано на строительстве газопровода "Северный поток 2", в субботу прибыло в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Лидер ХДС: "Северный поток 2" не должен зависеть от ситуации с Навальным

Судно до этого более недели находилось недалеко от Калининграда, а в четверг взяло курс на Висмар.

В то же время другой российский трубоукладчик, "Фортуна", по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока 2" к югу от датского острова Борнхольм, куда он прибыл в пятницу.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая. Эксперт рассказал, остановит ли Европарламент "Северный поток 2"

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".