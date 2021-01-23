МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Минэнерго РФ из-за ограничений, связанных с коронавирусом, предлагает предоставлять отсрочку по вводу объектов "зеленой" генерации, которые должны быть введены после 30 июня и до 31 декабря текущего года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года, часть корректировок еще обсуждается. Новак 28 января проведет совещание по ситуации на топливном рынке

"Предлагается дополнить перечень указанных в правилах оптового рынка генерирующих объектов, в отношении которых допускается отсрочка начала периода поставки мощности, генерирующими объектами, для которых в ДПМ ВИЭ (договорах о предоставлении мощности в рамках программы поддержки ВИЭ-генерации — ред.) указана дата начала поставки мощности, наступающая после 30 июня 2021 года и до 31 декабря 2021 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что действующие меры по сдерживанию коронавируса в России и за ее пределами вызывают объективные затруднения в деятельности поставщиков мощности в рамках программы поддержки ВИЭ, что приводит к сдвигу сроков ввода генерирующих объектов в эксплуатацию.

"Предполагается ввести отсрочку именно на год, при этом новация в том, что на сегодня право на отсрочку есть не у всех категорий поставщиков по ДПМ ВИЭ, а у определенных их категорий", — пояснили РИА Новости в Минэнерго.

По действующему законодательству, отсрочку можно получить по объектам, отобранным по результатам конкурсного отбора, проведенного не позднее 1 января 2015 года, или объектам малых ГЭС, отобранных по результатам отбора не позднее 1 января 2017 года. Сейчас таких не введенных объектов практически не осталось.

"Предполагается же дать аналогичное право на годовую отсрочку для всех проектов по ДПМ ВИЭ с датами ввода с 30 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года", — прокомментировали в министерстве.