МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" остается предметом ожесточенной борьбы и санкционного давления в первую очередь со стороны США, которые продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. По данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. Однако санкции являются серьезным препятствием для проекта. Эксперты рассказали газете МК, как повлияет на Россию полная заморозка проекта. Правительство Германии подтвердило свою позицию по "Северному потоку 2"

Так, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, в случае остановки проекта, "Газпрому" и его европейским партнерам придется смириться с «утоплением» в Балтийском море примерно по 5 миллиардов евро, которые они уже вложили в газопровод. Но гораздо важнее здесь упущенная выгода, равная десяткам миллиардов, которые российская монополия может получить в будущем при полной загрузке "Северного потока-2", заключая сделки, основанные на долгосрочных контрактах, добавляет директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Годовая прибыль проекта может достигать $10 млрд, что вдвое превышает инвестиционные вложения и издержки на эксплуатацию, подчеркивает он.

Оценивая последние санкции США против трубоукладчика "Фортуна", эксперт сравнил их с "пустыми хлопотами", поскольку на само строительство это никак не влияет. Более того, все разрешения со стороны Дании на достройку газопровода уже выданы. Однако в случае, если "Северный поток 2" так и не заработает, Россия просто продолжит использовать существующие маршруты — трубопровод «Северный поток-1» и газотранспортные мощности Украины, что, разумеется, будет очень выгодно последней. Однако эксперты выражают надежду, что экономические соображения возьмут верх над политическими опасениями европейцев и газопровод будет достроен.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.