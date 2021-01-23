БЕРЛИН, 23 янв — ПРАЙМ. Если бы Берлин сейчас остановил проект "Северный поток 2", Германия столкнулась бы с судебным разбирательством, заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. Эксперт рассказал, зачем ФРГ ускорение строительства "Северного потока 2"

"Решение о строительстве газопровода "Северный поток" было принято много лет назад. Трубопровод почти готов, он одобрен в правовом порядке. Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством", — сказала Шульце в интервью медиагруппе RND.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.