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Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле
Энергетика
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), которая вызвала сильный пожар на... ПРАЙМ, 24.01.2021
мадуро, венесуэла, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МЕХИКО, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), которая вызвала сильный пожар на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.
"Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется на его странице в YouTube.
По словам политика, погибших или раненых при инциденте нет, работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, которые намеревались нарушить поставки газа с местного НПЗ, он назвал террористами и трусами.
Николас Мадуро неоднократно обвинял в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки Колумбию и США. Граждане этих стран, арестованные в Венесуэле по обвинению в подготовке вооруженных нападений или после их совершения, отрицают связи с правительствами своих стран.