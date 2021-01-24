МЕХИКО, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), которая вызвала сильный пожар на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.

"Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется на его странице в YouTube. Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США

По словам политика, погибших или раненых при инциденте нет, работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, которые намеревались нарушить поставки газа с местного НПЗ, он назвал террористами и трусами.

Николас Мадуро неоднократно обвинял в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки Колумбию и США. Граждане этих стран, арестованные в Венесуэле по обвинению в подготовке вооруженных нападений или после их совершения, отрицают связи с правительствами своих стран.