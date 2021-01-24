МЕХИКО, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), которая вызвала сильный пожар на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.

"Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется на его странице в YouTube.

Житель Каракаса с национальными флагами

Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США

По словам политика, погибших или раненых при инциденте нет, работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, которые намеревались нарушить поставки газа с местного НПЗ, он назвал террористами и трусами.

Николас Мадуро неоднократно обвинял в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки Колумбию и США. Граждане этих стран, арестованные в Венесуэле по обвинению в подготовке вооруженных нападений или после их совершения, отрицают связи с правительствами своих стран.