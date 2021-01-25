Украина намерена отсоединиться от российской энергосистемы к 2023 году
КИЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Ранее выдвинутый на пост главы минэнерго Украины Юрий Витренко назвал своей главной задачей срочное отсоединение от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключение к европейской, "где нормальная прозрачная цена".
"Цель Украины — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС. Мы идем по этому пути. И для меня как для главы МИД это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути — это все тактика. А стратегия остается неизменной. Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и России", — заявил Кулеба в интервью телеканалу "Украина24", текст которого приводится на сайте канала.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://1prime.ru/energy/20210125/832884499.html