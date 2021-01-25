КИЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Украина стоит на грани "тарифного майдана"

Ранее выдвинутый на пост главы минэнерго Украины Юрий Витренко назвал своей главной задачей срочное отсоединение от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключение к европейской, "где нормальная прозрачная цена".

"Цель Украины — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС. Мы идем по этому пути. И для меня как для главы МИД это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути — это все тактика. А стратегия остается неизменной. Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и России", — заявил Кулеба в интервью телеканалу "Украина24", текст которого приводится на сайте канала.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.