ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин считает, что структура потребления в мировой энергетике в ближайшие десятилетия вряд ли изменится, и углеводороды останутся востребованы. Минэнерго может отсрочить ввод ряда объектов "зеленой" генерации

"Больше будут применять, конечно, альтернативных видов энергии, но в ближайшие десятилетия структура потребления энергии вряд ли существенным образом изменится. И все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного времени", — сказал президент на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

При этом глава государства подчеркнул, что "это не значит, что мы должны почивать на лаврах и говорить, что мы самые богатые в мире по запасам газа и нефти, поэтому мы ничем другим заниматься не будем".

"Нет, мы занимаемся и будем заниматься: и солнечной энергией, и энергией прилива, и ветра, и водородной энергетикой — мы все это делать будем. Но если мы рачительно и по-современному будем использовать углеводороды, а это тоже можно и нужно делать, то конца и края не видно применению в практической жизни этого углеводородного сырья", — сказал он.

Путин отметил, что по оценке как российских, так и международных экспертов, объемы потребляемой энергии будут увеличиваться в связи с ростом экономики.