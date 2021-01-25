МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии в выработке электричества в странах Европейского Союза в 2020 году впервые превысила долю ископаемого топлива, включая газ и уголь, говорится в аналитическом отчете компании Agora Energiewende. Путин рассказал о перспективах рынка углеводородов

"Впервые больше электроэнергии было выработано из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива. В 2020 году на возобновляемые источники приходилось 38% всей электроэнергии в Европе, тогда как на ископаемые виды топлива этот показатель составлял лишь 37%", — сообщается в отчете.

Изменения вызваны ускоренным развитием ветро- и солнечной энергетики, показатели которых с 2015 года увеличились почти вдвое. При этом, как говорят эксперты, производство электроэнергии на основе угля сократилось вдвое с 2015 года. Только в 2020 году производство энергии на основе невозобновляемых ресурсов упало на 20%. Так, например, доля угольных электростанций в производстве электричества составляла 13%.

Agora Energiewende — немецкий аналитический центр, основанный в 2012 году и возглавляемый Патриком Грайхеном. Центр занимается разработкой научных стратегий перехода на экологически чистые источники энергии в Германии и других странах.