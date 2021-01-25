2021-01-25T16:51:53+03:00
2021-01-25T16:51:53+03:00
2021-01-25T16:51:53+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210125/832885779.html
"Чистые" источники впервые обогнали газ и уголь по выработке энергии в ЕС
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля возобновляемых источников энергии в выработке электричества в странах Европейского Союза в 2020 году впервые превысила долю ископаемого топлива, включая газ и уголь,... ПРАЙМ, 25.01.2021
виэ, ес, энергетика, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83288/57/832885757.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83288/57/832885757.jpg
https://1prime.ru/images/83288/57/832885756.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83288/57/832885756.jpg
https://1prime.ru/images/83288/57/832885744.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83288/57/832885744.jpg
https://1prime.ru/energy/20210125/832885190.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии в выработке электричества в странах Европейского Союза в 2020 году впервые превысила долю ископаемого топлива, включая газ и уголь, говорится в аналитическом отчете компании Agora Energiewende.
"Впервые больше электроэнергии было выработано из возобновляемых источников, чем из ископаемого топлива. В 2020 году на возобновляемые источники приходилось 38% всей электроэнергии в Европе, тогда как на ископаемые виды топлива этот показатель составлял лишь 37%", — сообщается в отчете.
Изменения вызваны ускоренным развитием ветро- и солнечной энергетики, показатели которых с 2015 года увеличились почти вдвое. При этом, как говорят эксперты, производство электроэнергии на основе угля сократилось вдвое с 2015 года. Только в 2020 году производство энергии на основе невозобновляемых ресурсов упало на 20%. Так, например, доля угольных электростанций в производстве электричества составляла 13%.
Agora Energiewende — немецкий аналитический центр, основанный в 2012 году и возглавляемый Патриком Грайхеном. Центр занимается разработкой научных стратегий перехода на экологически чистые источники энергии в Германии и других странах.