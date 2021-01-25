БРЮССЕЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Евросоюз хочет работать над снижением инвестиций в инфраструктурные проекты, связанные с ископаемыми видами топлива в третьих странах, говорится в сообщении по итогам заседания Совета глав МИД государств Евросоюза.

Министры в понедельник приняли заключения по климатической и энергетической дипломатии.

"Совет подчеркивает, что энергетическая дипломатия ЕС в качестве своей основной цели будет преследовать ускорение глобального энергетического изменения, в том числе продвигая энергоэффективность и технологии по возобновляемым видам топлива. В то же время энергетическая дипломатия ЕС будет ослаблять желание инвестировать в инфраструктурные проекты, основанные на ископаемых видах топлива, в третьих странах, если они не будут увязаны с амбициозным курсом в направлении климатической нейтральности", — говорится в релизе.

Сам ЕС хочет стать климатически нейтральным к середине века.