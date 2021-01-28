МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Русгидро" по итогам 2020 года нарастило выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС, ЗАО "МЭК" и Приморской ГРЭС на 6% по сравнению с предыдущим годом — до 151,45 миллиарда кВт.ч, сообщает компания. Газпромбанк намерен расширить финансирование "зеленой" энергетики

"Высокие производственные результаты группы "Русгидро" обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС в условиях повышенной водности в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока, вводом новых и модернизацией действующих энергообъектов, спросом на электроэнергию группы "Русгидро", в том числе связанным с ростом энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе по отношению к 2019 году", — поясняет компания.