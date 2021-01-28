МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло министра энергетики Николая Шульгинова в качестве одного из представителей от РФ в совете директоров компании "Газпром", чтобы он сменил там главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Газпром"… Шульгинов Н.Г. — министр энергетики РФ", — говорится в документе.

При этом в список кандидатов от РФ из действующего состава совета не вошел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Как представители РФ в совет директоров "Газпрома" также выдвинуты председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Всё это действующие члены совета директоров "Газпрома".

В качестве независимых директоров также снова выдвинуты председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау.