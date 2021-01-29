МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. "Газпром" урегулировал все споры с болгарской группой Overgas и продал 50% в совместном с группой предприятии Overgas Inc, в результате чего получит более 100 миллионов евро, говорится в сообщении российской компании.

"В Софии группа "Овергаз" и группа "Газпром" достигли взаимовыгодного окончательного соглашения по урегулированию всех существующих споров и претензий, а также по продаже доли группы Газпром в "Овергаз Инк. АД". По итогам соглашения группа "Газпром" получит более 100 миллионов евро", — говорится в сообщении. "Газпром" прекратил участие в болгарской Overgas Inc

Ранее в пятницу из материалов "Газпрома" стало известно, что компания прекратила участие в капитале болгарской Overgas Inc. Российскому холдингу принадлежало 50% в Overgas Inc. Теперь же, согласно материалам, "Газпром" снизил свою долю до нуля.

Неофициальная информация о намерении продать принадлежащую "Газпрому" и "Газпром экспорту" долю в 50% в частной болгарской компании Overgas Inc появлялась еще в 2015 году, тогда сообщалось, что после продажи единственным владельцем Overgas станет "Овергаз холдинг" (Overgas Ltd). Но этим планам мешали судебные тяжбы, и они не были осуществлены. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

Как СП с "Газпромом" компания Overgas Inc долгое время служила для поставок российского газа в Болгарию, однако в 2012 году был заключен прямой контракт "Газпрома" и "Булгаргаза". С 2013 года по этому контракту начались поставки, а с 2016 года "Булгаргаз" остался единственным получателем российского газа в Болгарии. Однако Overgas в 2015 году начала ряд судебных разбирательств, поскольку не согласилась с тем, что ее контракт с "Газпромом" закончился в 2015 году.