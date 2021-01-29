МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) будет рассмотрена правительством, сообщает его пресс-служба.

"Была достигнута договорённость о внесении проекта Долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации на рассмотрение правительства", — говорится в релизе правительства по итогам соответствующего совещания у вице-премьера Александра Новака.

Отмечается, что СПГ может выполнить роль переходного топлива к углеродно нейтральной экономике, и спрос на него будет расти как на внутреннем рынке, так и для экспорта. На этом фоне потенциальный рост производства СПГ в России до 2035 года может достигнуть 140 миллионов тонн. США в декабре поставили новый рекорд по экспорту СПГ

"Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в 3 раза увеличить объём производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 триллиона кубометров газа до 2040 года. Кроме того, это обеспечит около 150 миллиардов долларов США дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. Также ожидается, что реализация потенциала по развитию СПГ сможет привести к дополнительному росту ВВП около 1,5% в год после выхода на эту потенциальную мощность", – подчеркнул вице-премьер.

Среди потенциальных СПГ-проектов выделяется более 10 крупных заводов и 65 малотоннажных проектов, которые находятся на разных стадиях проработки.

РОЛЬ АРКТИКИ

Арктический шельф может стать перспективным регионом для производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщается в пресс-релизе правительства РФ по итогам совещания по подготовке Долгосрочной программы развития производства СПГ в России.

"На долгосрочном горизонте перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф", — говорится в сообщении. Шельф продолжает сохранять стратегическую важность

В проекте программы также определены ключевые для наращивания производства СПГ месторождения на Ямале (Южно-Тамбейское), Гыданском полуострове (Утреннее, Геофизическое и другие) и севере Красноярского края, отмечается в пресс-релизе. Эти месторождения расположены на суше.

Ранее Минвостокразвития внесло в правительство проект закона о создании льготного режима по освоению арктического шельфа. Законопроект предусматривает 15-летний льготный налоговый режим для компаний, занимающихся освоением шельфа.