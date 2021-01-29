МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Появление сценария, предполагающего отказ Финляндии от импорта российской электроэнергии к 2035 году за счет наращивания объемов собственной "зеленой" генерации, связано с правилами Евросоюза, сообщил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти

Государственная электросетевая компания Финляндии Fingrid опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно-нейтральной. Три сценария предполагают существенный рост вводов ветроэлектростанций либо солнечных электростанций в стране и прекращение импорта электроэнергии из России, один — переход к экспорту электроэнергии в РФ.

"Намерение развивать ВИЭ в Финляндии понятно — этого требуют правила ЕС, так как регион следует программе по переходу к нулевым выбросам к 2050 году. Но такие масштабные планы могут столкнуться с рядом проблем — постройка ветровых и солнечных электростанций требует большого объема различных ресурсов (часть которых недостаточна для реализации программ в глобальном масштабе)", — сказал Сигал.

"Это означает, что по мере того, как разные страны (и Финляндия в том числе) будут расширять генерацию за счет ВИЭ, это будет стоить все дороже, поскольку страны могут столкнуться с дефицитом нужного сырья и высокими ценами на металлы. В результате такие планы могут быть реализованы далеко не в полном объеме, причем может оказаться так, что электроэнергия из России намного дешевле, чем генерация на основе ВИЭ", — подчеркнул он. Правительство рассмотрит программу развития отрасли СПГ

По словам эксперта, план рассчитан на 15 лет, и за этот период может измениться многое. "В настоящее время это государство является крупнейшим покупателем российской электроэнергии — доля этой страны в экспортных поставках из РФ составляет около 30%, государство приобретает электроэнергию на ежегодную сумму порядка 20 миллиардов рублей", — напомнил Сигал.

Как пояснили журналистам в российском операторе экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", компания находится "в постоянном диалоге с финской стороной, и по мере появления более конкретных сценариев развития энергетики" будет учитывать их в своих стратегических планах.