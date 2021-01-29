МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российский топливный союз (РТС, объединяет независимые АЗС) в четверг направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором изложил предложения, как можно стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Соответствующее письмо президента РТС Евгения Аркуши есть в распоряжении РИА Новости. В России повышается утилизационный сбор на автомобили

Как напомнил Аркуша в письме, ранее в начале года всегда был пониженный спрос на топливо, а соответственно, профицит предложения, при этом оптовые цены снижались, а товарные остатки топлива на НПЗ и нефтебазах росли. Однако в начале этого года сложилась обратная ситуация. По мнению ряда экспертов, это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений в мире россияне остались на новогодние праздники в стране, из-за чего спрос на топливо был необычно высоким.

По словам президента РТС, на данный момент оптовые цены для розничных операторов практически сравнялись с потребительскими, а в ряде регионов даже превысили их. "Диспаритет цен, к сожалению, уже сегодня вынуждает независимых операторов в ряде регионов поднимать розничные цены выше темпов инфляции", — отметил он.

"Просим вас, уважаемый Александр Валентинович, рассмотреть наши предложения для нормализации ситуации с насыщением топливного рынка и устранения ценового диспаритета путем снижения биржевых индикаторов, являющихся основой для формирования оптовых цен", — пишет президент РТС в своем письме Новаку. Власти не планируют меры по стабилизации цен на яйца

Так, союз считает, что надо обеспечить увеличение переработки нефти и производства бензина за счет мер экономического стимулирования и изменения ассортимента видов нефтепродуктов, выпускаемых НПЗ. Также в РТС считают необходимым реализовать совместный приказ ФАС и Минэнерго о повышении нормы обязательных объемов продаж на бирже бензина до 11% и дизтоплива — до 7,5%, а в дальнейшем рассмотреть повышение норматива по бензину до 15%.

Кроме того, РТС предлагает ускорить реализацию решения о субсидировании тарифов РЖД для перевозки топлива на рынок Дальнего Востока, а также рассмотреть вопрос частичного ограничения экспорта бензина. В заключение РТС просит помочь в принятии законопроекта о снятии запрета на продажу через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции, так как это нужно для "повышения эффективности работы АЗС в условиях постоянного снижения доходности продаж моторных топлив".