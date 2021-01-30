МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Германия нуждается в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергетической безопасности, заявил в интервью Rheinische Post экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер. Названы риски полной остановки "Северного потока 2" для России

Вашингтон не может диктовать Берлину, какой газ покупать, отмечает он. По словам Шредера, американское топливо уступает российскому в экологичности, цене и качестве.

"Если мы остановим строительство, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", — сказал он.

Бывший канцлер ФРГ назвал проект инвестицией в будущее, которая обеспечит энергетическую безопасность последующих поколений.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на газопровод. "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока - 2"

Однако в декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи "Фортуны" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.