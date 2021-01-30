Бывший канцлер Германии объяснил, зачем стране "Северный поток 2"
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Германия нуждается в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергетической безопасности, заявил в интервью Rheinische Post экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.
Вашингтон не может диктовать Берлину, какой газ покупать, отмечает он. По словам Шредера, американское топливо уступает российскому в экологичности, цене и качестве.
"Если мы остановим строительство, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", — сказал он.
Бывший канцлер ФРГ назвал проект инвестицией в будущее, которая обеспечит энергетическую безопасность последующих поколений.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на газопровод.
Однако в декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи "Фортуны" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
https://1prime.ru/energy/20210130/832930652.html