МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Украины, Россия находится на двадцатом месте, свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного экспертами РИА Рейтинга по заказу РИА Новости. Средняя цена бензина за неделю выросла на 7 копеек

В 2020 году на рынке нефти происходили резкие колебания. В марте-апреле цены существенно снизились, затем наступил период стабилизации на уровне 40-45 долларов за баррель. В конце 2020 года и в начале 2021 года цены выросли выше 50 долларов за баррель. Однако по сравнению с началом 2020 года падение цены нефти составило около 15%. В связи с этим розничная цена моторного топлива в странах Европы на начало 2021 года также снизилась.

При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты РИА Рейтинга по заказу РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2021 года (для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2020 года, для Норвегии – по итогам ноября 2020 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

РОССИЯ: 20-Е МЕСТО ПО ДОСТУПНОСТИ БЕНЗИНА

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,1 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом – одни из самых больших в Европе. В России сократилось производство бензина и дизельного топлива

Второе место заняла Норвегия с 2,7 тысячами литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге двадцатое место и расположилась между Чехией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 912 литров "95-го бензина". Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения в рейтинге занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 393 литра топлива, что в 8 раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Кроме Украины аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Румыния, Литва и Венгрия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН – В КАЗАХСТАНЕ

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане (эту республику также включили в рейтинг, хотя географически Казахстан не относится к Европе). В пересчете на рубли цена литра "95-го бензина" в этой стране составляет 30,1 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 47,2 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года (середина января 2021 года/середина января 2020 года) цена на АИ-95 в нашей стране выросла на 3,2%, а на дизельное топливо – на 1,7%. В Москве подорожали бензин и дизельное топливо

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 52 российских рублей за литр. Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на рубли литр бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 65,7 рублей.

Далее в рейтинге следуют в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

САМЫЙ ДОРОГОЙ – В НИДЕРЛАНДАХ И ДАНИИ

Самый дорогой бензин из стран Европы (в пересчете на российскую валюту) продается в Нидерландах – 144,5 рубля за литр. Далее следуют Дания, Португалия и Финляндия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 130 рублей.

В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане – 43,5 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 48,8 рубля за литр. Эксперт рассказал, будет ли резкий рост цен на бензин

Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции – 132 рубля за литр. Также более 120 рублей литр дизельного топлива стоит в Великобритании и Финляндии.

Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Словении (-21,7%), Болгарии (-18,3%) и в Норвегии (-15,3%). Рост цен отмечается только в трех государствах: в России (+3,2%), Белоруссии (+2,3%) и в Казахстане (+0,8%), что, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, обусловлено снижением курса местных валют, в результате чего внутренние цены устремились к экспортному паритету. При в этом в долларовом выражении цена бензина в этих трех странах снизилась.

Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива снизилась везде, кроме Белоруссии и России.

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