МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года, сообщил "Газпром".

"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". При этом фактический месячный объем поставок за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года", — говорится в сообщении компании. "Газпром" поставил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье в январе

Поставки "Газпрома" из газотранспортной системы на внутренний рынок России в январе в годовом выражении выросли на 16,7%, или 4,9 миллиарда кубометров.