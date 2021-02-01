2021-02-01T11:05:41+03:00
2021-02-01T11:05:41+03:00
2021-02-01T11:05:41+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210201/832935686.html
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за январь превысил обязательства
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года, сообщил "Газпром". "Продолжает... ПРАЙМ, 01.02.2021
газпром, китай, сила сибири, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83227/78/832277819.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/78/832277819.jpg
https://1prime.ru/images/83227/78/832277816.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/78/832277816.jpg
https://1prime.ru/images/83227/78/832277813.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/78/832277813.jpg
https://1prime.ru/energy/20210201/832935500.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года, сообщил "Газпром".
"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". При этом фактический месячный объем поставок за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года", — говорится в сообщении компании.
Поставки "Газпрома" из газотранспортной системы на внутренний рынок России в январе в годовом выражении выросли на 16,7%, или 4,9 миллиарда кубометров.