МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российские и европейские участники коммерческого проекта "Северный поток 2" могут подать совместный иск в международные судебные инстанции из-за недобросовестной конкуренции США, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с российскими СМИ заявил, что Россия может задействовать судебные механизмы для защиты проекта, но в данной ситуации все же гораздо важнее позиция лидеров государств и бизнеса, которые должны сказать свое слово. Байден назвал "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы"

"Главный интерес в завершении строительства газопровода "Северный поток 2" у Германии и стран Западной Европы, которые хотели бы получать газ по доступным ценам", — сказал Джабаров.

Он не исключил, что "российские и европейские участники проекта подадут совместный иск в международные судебные инстанции, поскольку США постоянно проявляет недобросовестную конкуренцию". Сенатор считает, что у подобного обращения высокие шансы на успех.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Бывший канцлер Германии объяснил, зачем стране "Северный поток 2"

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.